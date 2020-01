Klaus Iohannis a BATUT cu PUMNUL in masa in Germania: Romania este inca in așteptarea unei binemeritate decizii de aderare la spațiul Schengen

Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, într-un discurs din cadrul reuniunii parlamentarilor Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria, că România așteaptă, în următoarea perioadă, o "binemeritată" decizie de aderare la spațiul Schengen, conform Mediafax.

Citește și: Mama Luizei Melencu, citată la DIICOT după ce ieri Dincă a cerut să fie reaudiat pretextând că nu a ucis-o pe fiica ei

"S-au făcut eforturi deosebite în plan european în ultimii ani pentru a pune în practică măsuri și instrumente noi care să ne garanteze o mai bună protecție a frontierelor externe ale Uniunii și implicit a securității interne a Uniunii. Este foarte important ca aceste noi instrumente să fie implementate eficient în anii care vin, pentru întărirea siguranței și securității tuturor cetățenilor europeni. România este parte a acestor mecanisme și instrumente și va face tot ce este posibil pentru a contribui la asigurarea funcționalității complete a zonei de liberă circulație. În același timp, trebuie să reamintesc faptul că România este încă în așteptarea unei binemeritate Decizii de aderare la spațiul Schengen, fără de care nu putem vorbi de o funcționalitate deplină a zonei de liberă circulație. Această decizie trebuie să facă parte din acțiunile noastre în perioada următoare", a declarat Klaus Iohannis la Seeon-Seebruck, Germania.

Șeful statului a prezentat prioritățile României în ceea ce privește Uniunea Europeană și viitorul comunității europene.

"Ceea ce își dorește România este o consolidare a proiectului integrării europene în baza principiului convergenței și coeziunii. Nu trebuie să uităm că Uniunea va fi cu atât mai puternică și relevantă cu cât fiecare stat membru este mai puternic din punct de vedere economic și social. Avem nevoie de o reflecție constantă la nivel european privind viitorul nostru comun. Din această perspectivă, Conferința privind Viitorul Europei, care va debuta în acest an și se va desfășura inclusiv pe perioada viitoarei Președinții germane a Consiliului Uniunii Europene, reprezintă o oportunitate de care trebuie să profităm pe deplin pentru a crea o platformă de dezbatere la toate nivelurile Uniunii - european, național și local", a declarat Klaus Iohannis.

Acesta a prezentat și domeniile în care UE ar trebui să se concentreze.

"Doresc să vă asigur că, în noul ciclu instituțional și legislativ european, România va urmări cu precădere să aducă o contribuție semnificativă în conturarea viitoarelor politici ale Uniunii. După experiența bogată dobândită în urma Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, România a demonstrat că are maturitatea necesară pentru a avea o voce mai puternică în definirea politicilor europene. Transformarea priorităților strategice comune în acțiuni și rezultate concrete este extrem de importantă. În viziunea noastră, principalele linii pe care ar trebui să ne concentrăm eforturile în perioada următoare ar trebui să vizeze următoarele domenii: Promovarea creșterii economice incluzive și sustenabile prin adoptarea unui buget european adaptat ambițiilor Uniunii, cu alocări substanțiale pentru politicile tradiționale ale Uniunii Europene (Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună), dar care să ofere, în același timp, un răspuns adecvat noilor provocări la nivelul Uniunii", a spus Iohannis.

Președintele susține că Uniunea ar trebui să-și asume un buget "ambițios".

"Am spus în nenumărate rânduri și vreau să reiterez și astăzi: dacă dorim să fim consecvenți cu ambițiile noastre politice, dacă dorim să ducem la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus, trebuie să avem curajul de a ne asuma un buget ambițios. Uniunea viitorului nu mai este Uniunea pe care am cunoscut-o cu 7 ani în urmă, măcinată de criza economică și financiară, atunci când am agreat un buget realist pentru acel moment. Uniunea Europeană pe care dorim să o proiectăm este o Uniune ambițioasă, cu obiective majore - legate de climă, migrație, digitalizare, competitivitate sporită în plan internațional prin educație, cercetare, un rol sporit pe scena internațională", a precizat Klaus Iohannis.

El a mai explicat că expertiza românească în cercetare la nivel european este relevantă și poate fi valorificată.

"În același timp, sprijinirea cercetării, inovării și digitalizării la nivel european sunt importante și pentru noi. Expertiza românească în aceste domenii este relevantă și poate fi valorificată cu succes. Apreciem însă ca fiind necesară o mai mare deschidere a consorțiilor din proiectele de cercetare pentru a depăși clivajul încă persistent în multe dintre acestea între Est și Vest", potrivit președintelui.

Șeful statului s-a declarat nemulțumit de rezultatul negocierilor privind Pachetul de măsuri pentru transportul rutier din UE, acesta considerând că una dintre prevederi "subminează și capacitatea statelor membre de a atinge obiectivele climatice asumate".

"Aș vrea să menționez, în acest context, dezamăgirea legată de rezultatul negocierilor asupra Pachetului privind transportul rutier în Uniunea Europeană (Pachetul Mobilitate I). Unele dintre prevederile în curs de adoptare nu doar că afectează libertățile fundamentale de circulație a persoanelor și de furnizare de servicii în Uniunea Europeană, dar subminează și capacitatea statelor membre de a atinge obiectivele climatice asumate. Sunt soluții care afectează politicile europene şi care pun sub semnul întrebării integritatea Pieței Interne a Uniunii", a spus Klaus Iohannis în discursul său.

Klaus Iohannis efectuează, marți, o vizită de lucru în landul Bavaria din Germania, unde a ținut un discurs în fața Guvernului regiunii respective. Șeful statului a participat, în Seeon-Seebruck, la o întâlnire a parlamentarilor Uniunii Creștin-Sociale din Camera inferioară a Parlamentului german, unde a prezentat viziunea României asupra Europei.