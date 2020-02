Klaus Iohannis a decis: Orban este desemnat din nou premier

Am terminat sesiunea de consultari cu partidele parlamentare si va voi spune concluziile pe care le am tras. Guvernul a dorit sa repare greselile facute de guvernele PSD -iste de dinainte. Avem un PSD care dorește să opreasca lucrurile. PNL , prin guvernul Ludovic Orban a vrut sa reintroduca alegerea primarilor in doua tururi. PSD nu a dorit și a depus motiune de cenzură. Intoarcerea la electorat este solutia corecta. Alegerile anticipate sunt prima optiunea. Majoritatea partidelor au nevoie de discutii interne. Dupa consultari, il desemnez pe Orban sa formeze un nou guvern.