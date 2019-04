Klaus Iohannis a decorat spitalul in care Sorina Pintea a spus ca a gasit 'dezastru, mizerie și debandada'

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat un decret de decorare a unor instituţii din domeniul medical, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii. Printre spitalele decorate de președinte se află și Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Apostol Andrei" Constanţa, care a primit distincția Ordinul "Meritul Sanitar" în grad de Cavaler, instituție care a fost controlată de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și care s-a declarat revoltată de ce a găsit.

De altfel, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a declanşat o anchetă administrativă pentru a lua măsurile care se impun referitor la cazurile semnalate de către ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în urma controlului inopinat realizat duminică noaptea la unitatea medicală.

“În urma vizitei efectuate în cursul serii de 7 aprilie, de către ministrul sănătăţii, Sorina Pintea şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa s-a autosesizat şi a demarat de urgenţă o anchetă administrativă în vederea luării măsurilor care se impun faţă de cazurile semnalate”, se arată într-un comunicat al unităţii medicale.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a efectuat duminică noapte o vizită inopinată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Pintea a spus că la Unitatea de Primire Urgenţe era aglomeraţie foarte mare, iar aparţinătorii care stăteau acolo de la prânz nu au primit informaţii despre pacienţii aflaţi în tratament.

“Am intrat în spital prin Unitatea de Primiri Urgenţe şi apoi am vizitat câteva secţii ale spitalului. În Unitatea de Primiri Urgenţe, aglomeraţie foarte mare. Am înţeles că au fost văzuţi 274 de pacienţi în ultimele ore, sunt patru medici. Din păcate, există aparţinători care stăteau de la ora 12, de la ora 15, fără să primească informaţii despre pacienţii care se aflau în tratament. Am înţeles că erau pacienţi cu probleme cardiace, necesitau investigaţii din patru în patru ore, dar din păcate aparţinătorii nu au fost informaţi”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a precizat că a vizitat secţiile de Neurologie, Cardiologie şi Pediatrie, menţionând că a găsit dezastru la Neurologie.

Ea a propus schimbarea asistentului şef de pe secţia de Neurologie şi un avertisment pentru directorul de îngrijiri al spitalului.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, care a însoţit-o pe Sorina Pintea în acest control, a cerut demisia asistentei şefe de la secţia de Neurologie şi a asistentei de la triaj din UPU. De asemenea, el a fost nemulţumit şi de faptul că managerul unităţii medicale, Cătălin Grasa, nu a fost prezent la acest control deşi fusese anunţat.

