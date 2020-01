Klaus Iohannis a fortat Constitutia. Un fost judecator CCR critica promulgarea Legii Bugetului inainte de verdictul Curtii

Preşedintele Klaus Iohannis a încălcat spiritul Constituţiei prin decizia de a promulga Legea Bugetului, deşi actul normativ, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, se află în procedura de control constituţional a priori. Este opinia fostului judecător constituţional Toni Greblă, exprimată într-o declaraţie pentru STIRIPESURSE.RO.

"Văzând spiritul Constituţiei, nu este posibil acest lucru (promulgarea unui proiect de lege care a fost contestat la CCR, n.r.). Am văzut că o altă lege, legea de corectare a OUG 114, nu a fost promulgată, pentru că a fost contestată la CCR. Legea nu face nicio distincţie în funcţie de felul între actele normative adoptate în procedură normală şi cele adoptată prin angajarea răspunderii. Din punctul meu de vedere, este încă o forţare a Constituţiei din partea preşedintelui", a explicat Toni Greblă.

Potrivit fostului judecător constituţional, "este regretabil că CCR este pusă într-o stituaţie complicată, să arbitreze nişte aventuri guvernamentale". "E o aventură politică în care s-a angajat PNL, aceea de a guverna cu 20% în Parlament. Nu poţi să guvernezi prin angajarea răpunderii. Asta nu e guvernare democratică", a precizat Toni Greblă.

Potrivit lui Greblă, şi anunţata ordonanţă de urgenţă pentru corectarea OUG 114 este neconstituţională, pentru că prevedere prorogarea unor măsuri deja intrare în vigoare.

România are buget, a declarat luni premierul Ludovic Orban, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale.



"Salut decizia preşedintelui României, care a promulgat şi legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat. România are buget. Va trebui, în schimb, să rezolvăm o problemă care este creată de atacul la Curtea Constituţională al PSD împotriva legii de corectare a ordonanţei 114. Suntem pregătiţi cu soluţia. După cum bine ştiţi, o serie de măsuri de reformă, o serie de măsuri pe care le considerăm necesare, cum ar fi îngheţarea salariilor demnitarilor, cum ar fi prorogarea termenului de intrare în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, adică amânarea cu un an. Se ştie că ordonanţa privind Codul administrativ este supusă controlului constituţional şi noi am introdus în legea de corectare a OUG 114 un articol prin care, practic, nu se plătesc pensii speciale pentru aleşii locali", a spus Orban, la începutul şedinţei de Guvern.

Potrivit art. 55, alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, "Legile adoptate în şedinţă comună se semnează de preşedinţii celor două Camere, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi trimise spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depun la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. Dacă legile sunt adoptate în procedură de urgenţă, termenul este de două zile". Potrivit alin. (3), "După împlinirea termenului de 5 zile şi, respectiv, de două zile, după caz, legile se trimit de preşedintele Camerei Deputaţilor Preşedintelui României, în vederea promulgării."