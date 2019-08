Klaus Iohannis a mers in SUA fara Carmen Iohannis. Cine este Delia Dinu, femeia care l-a insotit pe presedintele Romaniei la intalnirea cu Donald Trump

Klaus Iohannis a avut o noua intrevedere oficiala cu presedintele SUA, Donald Trump. In cadrul unei discutii care a durat mai multe ore, Iohannis a vorbit cu „liderul lumii libere” despre visa waiver pentru cetatenii romani, despre tehnologia 5G sau despre parteneriatul strategic semnat intre cele doua tari. Interesant este ca de la intalnirea cu Trump a lipsit de aceasta prima doamna, Carmen Iohannis. Locul ei a fost luat de Delia Dinu, sefa protocolului Administratiei Prezidentiale. Dinu ocupa aceasta functie de mai bine de trei ani si are in spate un CV excelent.

Cine este Delia Dinu, femeia care l-a insotit pe Klaus Iohannis la intalnirea cu Donald Trump

Delia Dinu este sefa protocolului Administratiei Prezidentiale de la 1 iulie 2016. Conform site-ului Administratiei Prezidentiale, Delia Dinu a terminat Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” in 1999 si intre 2000 si 2012 a activat in cadrul Serviciului de Paza si Protectie (SPP). Intre aprilie 2005 si mai 2008 a fost consilider in cadrul Compartimentului Protocol al Administratiei Prezidentiale. Intre mai 2008 si august 2012 a fost cnsilier de stat la compartimentul protocol al Administratiei Prezidentiale.

De asemenea, ea a primit si mai multe decoratii. In iunie 2009 a primit Ordinul Coroanei in grad de Comandor din partea Regelui Albert II al Belgiei. In decembrie 2009 a primit din partea presedintelui Romaniei Traian Basescu Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler, a primit din partea Altetei Sale Eminentisima Principele Fra’ Matthew Festing, Marele Maestru al Ordinului Suveran Militar de Malta in februarie 2013 cu Ordinul Crucea cu placa „Pro Merito Melitensi si in octombrie 2015, de la presedintele Republicii Portugheze, „Ordinul de Merit” in grad de Comandor.

Delia Dinu, scandal cu Gabriela Firea de Ziua Europei

De numele Deliei Dinu atarna si un scandal pe care l-ar fi purtat cu Gabriela Firea, la receptia data de Ziua Europei in 2018. Atunci primarul Capitalei a reprosat celor din staff-ul lui Iohannis ca nu i-a fost permis sa stea in primul rand: „La un moment dat , o domnisoara de la protocol a insistat foarte mult sa plec de langa doamna prim-ministru, pentru ca in aceea zona sunt doar ministri. Atat doamna Carmen Dan, Olguta Vasilescu si doamna Pintea au insistat sa raman langa dumnealor, subliniind ca sunt al doilea om ca numar de voturi din tara, reprezint Capitala Romaniei si pot sa raman in zona guvernamentala.”

Jurnalistul Mircea Marian spune ca sefa protocolului ar fi fost cea care a avertizat-o pe Firea ca „nu se afla la o carciuma in Voluntari”: „Delia Dinu, sefa protocolului de la Cotroceni, cea care i-a transmis lui Firea ca la receptia Administratiei Prezidentiale nu te porti ca la carciuma din Voluntari. Desi in gradina exista copaci, nu e voie sa te sui in ei…”, a spus jurnalistul, pe facebook.

