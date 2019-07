Klaus Iohannis a promulgat o lege atacata de doua ori la CCR

klaus iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea actului normativ care completeaza art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, pe 5 iunie, ca inadmisibila, sesizarea PNL si USR asupra legii de modificare si completare a art. 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Potrivit criticilor formulate de PNL si USR, modificarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 vizeaza dezincriminarea faptelor de coruptie in cazul in care acestea sunt savarsite in scopul obtinerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase, precum si in caz ...