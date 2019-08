Klaus Iohannis a respins in bloc miniștrii propuși de Viorica Dancila

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Palatul Cotroceni că respinge remanierea propusă de Guvern. “Nu accept nicio propunere de remaniere din partea acestui Guvern. Propunerile sunt inacceptabile”, a spus Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dăncilă a trimis luni la Palatul Cotroceni nominalizări pentru Justiție – Dana Gîrbovan, Interne – Mihai Fifor, vicepremier pe probleme economice The post Klaus Iohannis a respins în bloc miniștrii propuși de Viorica Dăncilă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.