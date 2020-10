Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea privind alegerile. Ce excepții invoca pentru prelungirea mandatelor aleșilor

Preşedintele Klaus Iohannis a retrimis, vineri, Parlamentului Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, deși legea a trecut de controlul de constituționalitate înaintea promulgării. Juriștii președintelui afirmă că se încalcă dreptul de a alege și de a fi ales, în […] The post Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului legea privind alegerile. Ce excepții invocă pentru prelungirea mandatelor aleșilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.