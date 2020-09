Klaus Iohannis a schimbat 12 ambasadori. Printre diplomații rechemați in țara – Rusia, Turcia și Ungaria

Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai României, printre care și cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak. • Decret privind rechemarea domnului Gabriel-Cătălin Șopandă din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Turcia; • Decret privind rechemarea domnului Iacob Prada din calitatea de ambasador […] The post Klaus Iohannis a schimbat 12 ambasadori. Printre diplomații rechemați în țară – Rusia, Turcia și Ungaria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.