Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a noilor miniștri

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care a fost de acord cu cea mai recentă remaniere guvernamentală propusă de premierul Viorica Dăncilă. Astfel, șeful statului a semnat miercuri dimineață decretele prin care sunt numiți în Executiv Ramona Mănescu, la Externe, Nicolae Moga, la Interne, și Mihai Fifor în funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice.