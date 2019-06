Klaus Iohannis a semnat decretele pentru ministri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele pentru ministri. Astfel, Ana Birchall a fost revocata din functiade viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei si numirea in functia de ministrul justitiei. Un alt decret a vizat numirea in functia de membru al Guvernului a Roxanei Minzatu, ministrul fondurilor europene, iar un altul numirea in functia de membru al Guvernului a Nataliei-Elena Intotero, ministrul pentru romanii de pretutindeni. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. semnat ana birchall roxanei minzatu ...