Klaus Iohannis a semnat decretul. Mihai Fifor, ministru interimar al afacerilor interne

Vicepremierul Mihai Fifor a fost desemnat ministru interimar al afacerilor interne. Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul în acest sens, a anunțat Administrația Prezidențială. "Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 30 iulie a.c., următoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne, și se constată încetarea funcției