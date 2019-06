Klaus Iohannis a semnat imediat, dupa ce a fost sunat de Viorica Dancila: Ana Birchall este noul vicepremier

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 11 iunie a.c., decretul pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul justiției, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar.

Decretul de numire vine la scurt timp după ce premierul Viorica Dăncilă l-a sunat pe președinte și a dat asigurări că acesta nu are niciun motiv să refuze numirea lui Birchall.

"Da, am trimis astăzi propunerea către Cotroceni, către domnul preşedinte Iohannis, am discutat despre această propunere, aştept răspunsul domnului preşedinte. Eu cred că domnul preşedinte nu are motive să respingă această propunere având în vedere că Ana Birchall a fost vicepremier pe parteneriat strategic", a afirmat Dăncilă.