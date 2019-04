Klaus Iohannis a semnat! Salarii mai mari pentru aceste categorii de salariati

Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea unei legi care aduce salarii marite pentru o categorie de romani. Este vorba despre anumite cadre didactice, care vor benefica de o majorare a veniturilor, dar si de o indemnizatie de hrana.

Ce romani vor primi salarii mai mari din luna mai

Concret, seful statului a semnat decretul care promulga legea privind adoptarea OUG 41/2018, care se refera la salariile personalului platit din fonduri publice. Astfel, se vor introduce noi reglementari legate de salarizarea unor cadre didactice, incepand cu luna mai.

Asadar, personalul din universitatile de stat va beneficia de indemnizatie de hrana. Totodata, inspectorii scolari de specialitate si inspectorii scolari vor avea salarii crescute cu 20%. Profesorii din invatamantul special si din centrele judetene de resurse de asistenta educationala vor primi si ei cu 15% mai mult la salariu.

Si alti angajati ar putea beneficia de salarii mai mari

Pe de alta parte, decretul promulgat de seful statului mai elimina si garzile din limitarea sporurilor la 30% pentru cei care lucreaza in unitati sanitare. De o crestere a veniturilor lunare vor beneficia si cei care lucreaza in Ministerul Finantelor si in Ministerul Muncii, acestia urmand sa aiba salarii majorate in baza unor criterii care vor fi stabilite de cele doua ministere.

Angajatii din aceste ministere ar putea sa nu fie singurii care sa aiba salarii crescute. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, vrea sa isi recompenseze angajatii cu 35% in plus la salarii, in ciuda faptul ca acest minister a fost indelung criticat pentru faptul ca nu reuseste sa construiasca autostrazi.

Un proiect de Hotarare de Guvern a fost deja pus in dezbatere, iar prin el, Cuc vrea ca Transporturile sa fie incluse in lista de institutii care se ocupa cu fondurile europene. Conform legii, angajatii din aceste unitati beneficiaza de majorari ale veniturilor care pot ajunge pana la 35%.

