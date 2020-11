Klaus Iohannis a sesizat CCR asupra legii privind transmiterea unui imobil in domeniul public al Odobesti din judetul Vrancea

Presedintele Klaus Iohannis a sesizat vineri, 6 noiembrie, CCR in legatura cu legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in domeniul public al orasului Odobesti, judetul Vrancea, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului precizeaza ca actul normativ a fost adoptat cu nerespectarea principiului legalitatii statuat in Constitutie.