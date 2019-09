Klaus Iohannis a sustinut un discurs la ONU. Ramona Manescu l-a aplaudat alaturi de delegatia prezidentiala

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut miercuri, la New York, un discurs in cadrul Adunarii Generale a ONU, in care a vorbit despre cum Romania imbratisaza valorile democratice si a asigurat ca tara lumea poate conta pe sprijinul tarii noastre in ce priveste combaterea efectelor schimbarilor climatice, lupta cu terorismul asigurarea securitatii in zona Marii Negre.