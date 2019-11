Klaus Iohannis a votat. “Este o zi extrem de importanta pentru Romania, dar si pentru mine”

Preşedintele Klaus Iohannis a votat duminică dimineaţa puţin după ora 9. “Astăzi este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal. Am votat pentru România normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru. Azi The post Klaus Iohannis a votat. “Este o zi extrem de importantă pentru România, dar şi pentru mine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.