Klaus Iohannis accepta propunerile de miniștri interimari

Președintele Klaus Iohannis a acceptat miercuri propunerile de miniștri interimari propuși de Viorica Dăncilă, și anume: Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Românii de pretudindeni, anunță Antena3, care citează surse politice. Totodată, Viorica Dăncilă a declarat că preşedintele Klaus Iohannis va accepta propunerile de miniştri interimari