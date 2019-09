Klaus Iohannis: “Aceasta remaniere este neavenita, nepotrivita și o refuz clar”

Președintele Klaus Iohannis, un nou refuz adresat premierului Viorica Dăncilă. Cei șase miniștri propuși de premier spre numire în Executiv au fost respinși de președinte. El a numit remanierea propusă de Dăncilă ca fiind neavenită și nepotrivită. Șeful statului a precizat că niciun ministru nu va fi numit nou în guvern decât după validarea din The post Klaus Iohannis: “Aceasta remaniere este neavenită, nepotrivită și o refuz clar” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.