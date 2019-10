Klaus Iohannis: Actiunile premierului Dancila genereaza grave blocaje cu consecinte negative pentru romani

Klaus Iohannis susține că „acțiunile premierului Dăncilă generează grave blocaje cu consecințe negative pentru români”. Declarația a fost făcută după ce premierul a trimis la Palatul Cotroceni lista noilor miniștri interimari.„Insistența cu care prim-ministrul Viorica Dăncilă refuză să solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern generează gravul blocaj în care se adâncesc instituțiile statului român. Cu fiecare zi, se văd noi consecințe negative majore, ultimul exemplu fiind organizarea examenului de rezidențiat.Prin recenta sa decizie, Curtea Constituțională a statuat în mod clar că, odată cu ieșirea ALDE de la guvernare, Președintele României poate numi miniștri titulari numai cu aprobarea prealabilă a Parlamentului. Nici nu era nevoie de o decizie a CCR pentru a se constata evidența necesității de a respecta un articol din Constituție. Dacă ar fi acționat cu bună-credință și ar fi dorit cu adevărat să evite orice blocaje, doamna Dăncilă ar fi trebuit, așa cum i-am cerut, să meargă în Parlament și să obțină validarea pentru noul său Guvern.Dacă doamna Dăncilă nu înțelege nici acum sensul deciziei Curții Constituționale, îi mai explic încă o dată, în mod public: este fără echivoc faptul că, pentru numirea unui ministru titular la educație, premierul trebuie să se prezinte în Parlament.Prin solicitarea adresată astăzi, prim-ministrul practic îmi cere să încalc Legea fundamentală forțând instituirea unui al doilea interimat succesiv la Ministerul Educației Naționale, în condițiile în care pentru acest portofoliu domnul ministru Daniel Breaz a exercitat această funcție timp de 45 de zile, durată maximă permisă de articolul 107 din Constituție. La acest moment, singura autoritate competentă să se exprime cu privire la demersurile prim-ministrului și activitatea Guvernului rămâne Parlamentul, iar, din această perspectivă, dezbaterea moțiunii de cenzură reprezintă cadrul cel mai adecvat.Anunțul de astăzi al Ministrului Sănătății arată incapacitatea actualei guvernări de a organiza admiterea la rezidențiat și de a gestiona resursa umană din sănătate, resursă vitală pentru buna funcționare a sistemului. Lipsa de respect faţă de absolvenții de medicină și față de profesia medicală în general, faţă de pacient şi faţă de cetățean, este o caracteristică a Guvernului PSD.Organizarea rezidențiatului ar fi trebuit să se facă pe baza unei metodologii clare, iar Guvernul este cel care a întârziat nepermis de mult, ca în fiecare an, aprobarea acesteia. Mai mult, acest examen este îngreunat și întârziat suplimentar anual și de numeroasele etape birocratice.Studenții au nevoie de predictibilitate și stabilitate și nu este normal ca pentru cel mai important examen din viața lor profesională să afle detalii cruciale, precum numărul de posturi disponibile sau data examenului, cu doar câteva săptămâni înainte. Amânarea examenului de rezidențiat, o etapă esențială care definește parcursul profesional al oricărui student la medicină, constituie o dovadă în plus a eșecului Guvernului PSD. Această situație, care denotă o delăsare jenantă în raport cu o temă de o asemenea relevanță pentru sistemul de sănătate, arată dimensiunile dezastrului unui guvern lipsit de competență și viziune.În contextul în care foarte mulți dintre absolvenții programelor de medicină decid să părăsească țara, România are nevoie urgent de un nou guvern responsabil, care să îmbunătățească rapid acest proces”, se arată în declarația de presă publicată de Administrația Prezidențială.