Klaus Iohannis, alaturi de sotie, la receptia organizata de presedintele SUA, Donald Trump, la Adunarea Generala a ONU

Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au participat la New York, la receptia oferita de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu prilejul celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.

Seful statului apare in fotografia oficiala, alaturi de sotia sa, Carmen si de presedintele SUA, Donald Trump si sotia acestuia, Melania Trump.

Presedintele Klaus Iohannis are costum negru, in timp ce presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are un costum albastru.

Prima Doamna a Romaniei poarta o rochie albastra si pantofi roz in timp ce Melania Trump are o rochie de seara simpla, neagra.

Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, va sustine miercuri, declaratia nationala in plenul Adunarii Generale, in a doua zi a segmentului la nivel inalt al dezbaterilor generale.

Presedintele Romaniei participa si la Forumul Politic la Nivel Inalt (High Level Political Forum) pe tema „Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila”.

Presedintele Klaus Iohannis va sustine tot miercuri, o interventie in cadrul sesiunii tematice ,,Leaders Dialogue 5 – Partnerships for Sustainable Development”, care se va desfasura intre 15:00-16:00 (ora locala). Forumul este primul summit ONU dedicat Obiectivelor de Dezvoltare Durabila, dupa adoptarea Agendei 2030 in septembrie 2015.

In cadrul Forumului, sefii delegatiilor nationale vor evalua progresele in implementarea Agendei 2030 si vor trasa coordonatele urmatorului ciclu de patru ani, crucial pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila pana in anul 2030.

