Klaus Iohannis: Am semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatatii

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a luat act de demisia lui Victor Costache de la MS si a semnat decretul de numire a noului ministru Nelu Tataru, care va depune juramantul joi.

”Am luat act de demisia dmnului Costache si am semnat decretul de numire a noului ministru Domnul Tataru cunoaste foarte bine care este situatia si trebuie sa ia urgent masurile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Domnul Tataru va depune astazi juramantul”, a anuntat Iohannis.

Declaratiile presedintelui vin dupa ce premierul Ludovic Orban a anuntat oficial joi ca Victor Costache a demisionat de la conducerea Ministerului Sanatatii si l-a propus pe secretarul de stat Nelu Tataru pentru acest post. Demisia a fost confirmata, initial, de liberalul Virgil Guran, consilier la Cancelaria premierului, care a afirmat ca plecarea lui Costache este un gest de onoare.

Alte 123 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, numarul total ajungand la 1.029 de cazuri joi, la o luna de la diagnosticarea primului caz de coronavirus in Romania. Au fost inregistrate 17 decese,, bilantul rimanand neschimbat fata de seara precedenta.. Numarul celor aflati la ATI a crescut la 29, fata de 18 la precedentul raport, 23 dintre acestia fiind in stare grava. Numarul romanilor decedati in strainatate a ajuns la 11.

”Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate si externate (53 la Timisoara, 28 la Bucuresti, 6 la Craiova, 5 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi). Pana astazi, 17 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau si Timisoara, au decedat. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 123 de noi cazuri de imbolnavire”, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

