Klaus Iohannis anunta ca alegerile ar putea fi amanate pentru 2021: 'Nu voi tolera sa avem alegeri sub semnul epidemiei' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă că şi-ar dori să se organizeze alegeri locale şi parlamentare în toamna acestui an, însă acest lucru va fi posibil doar dacă scăpăm de epidemia de coronavirus.

"Expertii ne spun ca nu vom scapa de virus, ca va trebui sa ne obisnuim sa convietuim cu virusul. Asta sper sa insemne ca viata va continua, ca vom avea cativa bolnavi si restul societatii sa isi vada de treaba, dar nu stim daca in acest an ajungem acolo. Este prematur sa spunem ca vom avea alegeri in septembrie sau octombrie, depinde de cum gestionam epidemia si cum reactioneaza populatia.

Important e sa facem alegerile cand nu reprezinta un pericol pentru populatie. Nu o sa fiu de acord sa facem alegeri cand epidemia exista si e un numar semnificativ de bolnavi. Eu imi doresc in aceasta toamna sa avem alegeri locale si la termen alegeri parlamentare, dar daca nu se pot tine in siguranta, trebuie amanate. Nu voi tolera sa avem alegeri sub semnul epidemiei", a declarat Iohannis.