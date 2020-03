Klaus Iohannis anunta carantina totala in Romania: Tot ce era pana acum recomandare devine obligatoriu. Masurile, in vigoare de maine

iohannis

Presedintele Klaus Iohannis, a anuntat, dupa intalnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban si cu mai multi ministri din cabinet, ca vor fi introduse noi restrictii pentru cetateni. De maine, romanii nu mai au voie sa iasa din casa decat pentru urgente, aprovizionare curenta, sau pentru a merge la serviciu. Presedintele a precizat ca persoanele peste 65 de ani nu mai au voie deloc sa iasa din casa. Armata va sprijini politia pentru a asigura respectarea masurilor, iar in cazul persoanelor aflate in carantina sau izolare vor fi folosite dispozitive electronice, astfel incat sa poata fi controlate.

Declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

„Tocmai am incheiat o sedinta de lucru pe care am convocat-o. Au participat, impreuna cu mine, Prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de Interne, ministrul Sanatatii si ministrul Apararii.

Impreuna am evaluat situatia care, dupa cum stim cu totii, devine din ce in ce mai complexa, situatia creata, evident, de epidemia de coronavirus.

Am discutat impreuna masurile suplimentare care se cer luate in aceasta perioada si pot sa va spun in acest moment ca am convenit ca este nevoie de masuri suplimentare pentru a fi in situatia sa ingradim, sa incetinim raspandirea infectiei.

Astfel, se vor introduce noi restrictii de circulatie si noi restrictii pentru romani, in sensul ca ce a fost pana acum o recomandare devine obligatie, dupa principiul „stam acasa”.

Evident ca oamenii pot iesi ca sa mearga la serviciu si sa se intoarca de la serviciu, sa iasa sa isi faca cumparaturile absolut necesare de alimente de pe-o zi pe alta.

Insa aceste restrictii devin obligatii!

Am convenit totodata ca in aceasta perioada sa pregatim pentru persoanele care sunt in carantina sau in izolare masuri de supraveghere electronica, fiindca este absoluta nevoie ca aceste masuri sa fie respectate integral.

In afara de aceste chestiuni, am convenit sa folosim si Armata, pentru a gestiona mai bine situatiile create in teren. In acest fel, Armata va pune la dispozitie personal care va veni sa suplimenteze fortele de ordine publica, Jandarmerie si Politie.

Un punct foarte special, tin neaparat sa-l mai mentionez - persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar si de restrictii speciale. Si, astfel, pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa.

Am discutat si alte masuri care se cer luate, fie prin Ordonante de urgenta ale Guvernului, fie prin Hotarari ale Guvernului, fie prin ordine militare. Aceste restrictii, pe care tocmai le-am mentionat, vor fi prelucrate in cursul zilei de astazi intr-o ordonanta militara, ordonanta militara care se va finaliza pana la sfarsitul acestei zile.

Si restrictiile, dragi romani, vor intra in vigoare incepand de maine.”

De la ora 14.00, presedintele va avea o videoconferinta cu managerii de spitale, premierul, ministrul de Interne, ministrul Sanatatii, Ministrul Apararii Nationale Nicolae Ciuca si ministrul Transporturilor Lucian Bode.

