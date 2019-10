Klaus Iohannis anunta cat de curand numele noului premier. Cine ar face parte din noul Guvern

Președintele Klaus Iohannis va anunța luni sau marți, numele premierului, dar şi componenţa noului Guvern. Cel mai vehiculat nume pentru funcţia de prim ministru este cel al lui Ludovic Orban. Au apărut şi primele nume de posibili viitori titulari ai portofoliilor posbilului cabinet Ludovi Orban. Din promisiunile liderilor PNL,un prim pas va fi comasarea unor The post Klaus Iohannis anunţă cât de curând numele noului premier. Cine ar face parte din noul Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.