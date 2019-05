Klaus Iohannis, atacuri in rafala la adresa PSD, la evenimentele din extern: Situația din Romania este foarte complicata

Președintele Klaus Iohannis a participat la evenimentul „The State of the Union” organizată de Institutul Universitar European din Florența (Republica Italiană). Întrebat despre situația din România, Iohannis a explicat că aceasta este una foarte complicată, dar speră ca în urma referendumului și alegerilor românii să dea o lecție celor care pun presiune asupra sistemului judiciar.

”Situația este foarte complicată în România, nu vreau să o descriu mai roz decât este în ​​realitate. Avem independența justiției sub o amenințare permanentă, avem abordări populiste, avem tot felul de situații complicate și, dacă vorbim despre arhitectura sistemului nostru politic, avem ceva ce noi numim o coabitare dificilă între președinte și majoritatea de guvernare. Toate acestea sunt fapte, dar este într-adevăr o situație foarte complicată și pune presiune asupra cetățenilor, asupra susmelor publice și cred că va trebui să avem foarte curând un răspuns clar din partea cetățenilor noștri și îl vom avea pentru că avem acum alegeri europene și, în paralel, am solicitat un vot public pentru referendum. Vom avea alegeri prezidențiale în luna noiembrie a acestui an, iar anul viitor vom avea alegeri parlamentare. Deci, românii vor răspunde, vor veni cu răspunsuri pentru această situație și sunt foarte optimist că vor veni cu răspunsul corect, dar asta vom vedea după ce vom avea rezultatele.”, a spus Klaus Iohannis.