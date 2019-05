Klaus Iohannis, atacuri VIOLENTE la PSD, de pe scena mitingului PNL: Nu seamana cu ce am vazut alaltaieri

Președintele Klaus Iohannis i-a ironizat pe cei de la PSD pentru că sunt huiduiți în locurile din țară în care țin mitinguri politice. El a spus că a mers prin Iași pe jos și a fost primit foarte bine de oameni.

”Am venit acum pe jos, am trecut pe la Trei Ierarhi. Am văzut mulți oameni. Nu știu cum se face, dar parcă nu bătea cu filmul văzut alaltăieri. Oameni primitori, foarte calzi și dacă ar fi mereu așa, ar fi foarte bine. Mă întreabă unii așa: ce-i cu referendumul ăsta, de ce trebuie să facem noi referendum? Istoria este importantă și trebuie să ne uităm înainte să vedem de ce votăm. Au venit niște oameni tare inimoși să-mi spună că Iașul are nevoie de autostradă. Așa este! De ce nu se face autostradă? Păi este simplu: pentru că PSD guvernarează. Alți oameni mi-au zis ce bine ar fi să avem și noi niște spitale ca lumea. Au perfectă dreptate! Noi avem bani europeni pentru spitale regionale de ani și ani. M-a întrebat omul: domnule președinte și atunci de ce n-avem spitale? Pentru că PSD guvernează.”, a declarat Klaus Iohannis.