Klaus Iohannis: Avem o relatie foarte buna cu Marea Britanie si vom reusi destul de bine sa avansam in domeniul bilateral“ (video)

Bună ziua! Am venit astăzi la Bruxelles, aici, la Consiliu, la o întâlnire special destinată Cadrului Financiar Multianual. Voi avea o întâlnire cu Președintele Consiliului. Vom avea o întâlnire în plen și una în format mai restrâns. Ideea este de a găsi, prin discuții de acest tip bilateral, numitorul comun pentru bugetul multianual. Eu vin cu ideile pe care le-am elaborat la București. Avem o gândire destul de bine fundamentată pentru buget - sigur, bugetul pe care îl dorim noi. Pornim de la premisa că, în orice condiție se negociază bugetul pentru exercițiul bugetar următor, trebuie să fie un pic mai mare decât bugetul pe exercițiul care se încheie. Avem așteptări legate de fondurile dedicate politicii de coeziune. Sunt mai multe fonduri care vin în această categorie, care pentru noi sunt vitale, pentru a atinge o convergență acceptabilă cât mai repede. De asemenea, pentru noi sunt foarte importante fondurile destinate agriculturii și pe aceste două capitole suntem foarte hotărâți și sunt foarte hotărât să negociez la sânge, cum se spune, ca să obținem cât mai mulți bani pentru România. Dar sunt și anumite condiționalități care pentru noi sunt importante. De exemplu, flexibilitatea între fonduri ar fi foarte importantă pentru noi. Este, de asemenea, important ca, de exemplu, fondul de tranziție spre o economie mai verde să nu fie parte din coeziune, ci să fie suplimentar. Sigur, astăzi am venit cu toate condițiile pe care ni le dorim noi. Va o discuție și, în final, sigur, se va trece la o fază de negociere, unde fiecare încearcă să obțină cât de mult se poate.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Trebuie să fim foarte realiști. Ecuația este extrem de complicată, fiindcă, știți, sunt două feluri de state. Unii care plătesc mai mult decât primesc și unii care primesc mai mult decât plătesc. Noi suntem din categoria statelor care primesc mai mult decât contribuie și încă nu s-a ajuns în niciun fel, trebuie să spun, la o înțelegere între cei care contribuie mai mult și cei care primesc mai mult. Sunt state care rămân ferm pe poziție că vor să plătească doar 1% din venitul național brut și sunt aici niște calcule care ne arată că atunci ajungem la o limită foarte, foarte mult în jos. Propunerea Comisiei, de la care am pornit discuțiile acum mai multă vreme, a pornit de la o contribuție de 1,1 și ceva. Deci, vă dați seama, dacă se coboară până înspre 1, atunci suma totală va fi considerabilă mai mică și tăierile trebuie făcute undeva. Noi încercăm în continuare, prin negocieri, să ajungem totuși la o contribuție un pic mai mare decât 1%, ca să fie bani la dispoziție și pentru coeziune, și pentru agricultură, și pentru proiectele noi de cercetare, de Green Deal, și așa mai departe.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Este destul de complicat de legat finanțarea pe fonduri europene de statul de drept, însă trebuie să vă spun foarte clar din capul locului: România nu se opune acestui mecanism. Deci noi suntem de acord să se lege acordarea fondurilor de respectarea statului de drept, însă specialiștii mai au foarte mult de lucru până când elaborează criterii foarte concrete, care se pot aplica. Însă noi suntem de acord, noi sprijinim această inițiativă și, dacă se ajunge la o procedură clară, noi suntem OK cu ea.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Noi, practic, am început discuțiile în bilateral demult. De când a apărut discuția pe Brexit, noi am început discuții pe bilateral, sigur, fără să ne amestecăm cu tema Acordului de ieșire și fără să ne implicăm în ceea ce am convenit să rămână pentru relația viitoare, partea de UE. Însă discuții avem cu britanicii încă de multă vreme și sunt discuții foarte bune. Că ați întrebat, noi avem, România cu Marea Britanie, în bilateral o relație foarte bună și cred că vom reuși destul de bine să avansăm în domeniul bilateral, unde chiar dorim să consolidăm relația strategică.

Mulțumesc!