Klaus Iohannis cere demisia Guvernului

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că, în urma rezultatelor alegerilor europarlamentare de duminică, Guvernul PSD "trebuie să plece". "În urma acestui rezultat, Guvernul PSD trebuie să plece. Este un rezultat care nu poate fi interpretat în niciun alt fel", a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni. El a precizat că PSD a obţinut