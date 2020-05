Klaus Iohannis considera ca amenda CNCD este ”profund politica” și anunța ca o va contesta

Administrația Prezidențială a anunțat miercuri, într-un punct de vedere transmis G4Media.ro, că președintele Iohannis consideră ”profund politică” sancțiunea primită de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarațiile despre maghiari, anunțând că va contesta amenda de 5.000 de lei în instanță. ”Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de hotărârea de astăzi a […] The post Klaus Iohannis consideră că amenda CNCD este ”profund politică” și anunță că o va contesta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.