Klaus Iohannis: Criza sanitara creata cu cinism de un partid din Romania“ (video)

Este un nou record negativ, extrem de îngrijorător. Se pune întrebarea: cum am putut ajunge aici? Până acum câteva săptămâni, pandemia a fost gestionată bine de autorități. Faptul că acestea și-au făcut treaba nu a convenit PDS-ului, partid care a căutat solu'ii pentru el, nu penru români. A acționat acolo unde are încă putere în Parlament. Puțina legislație pe care o aveama fost făcută hatcea-parcea. A tras de timp cu un cinism inimaginabil. Am fost acuzat că eu caut vinovați. Nu îi caut, îi arăt cu degetul. După ce eram într-o zonă de control, PSD a început să tragă de timp. Au fost două săptămâni de dezbateri pe lege, timp în care pacienți bolnavi au plecat acasă, nu a mai fost carantină, nu s-au mai dat amenzi. Abia pe 18 iulie legea a ajuns la mine, am promulgat-o și am publicat-o. Atunci erau 889 de noi cazuri. PSD a tras de timp. Nemulțumit de reușita Guvernului, a vrut să creeze o criză sanitară, pentru a putea critica Executivul pentru măsuri care nu au putut fi luate. E vorba de o criză sanitară creată cu cinism de un partid din România. Suntem hotărâți să gestionăm și această nouă criză. 90% dintre români respectă regulile, au înțeles că avem nevoie de disciplină. Autoritățile știu ce au de făcut. Avem nevoie de măsuri ferme. Cine nu respectă cele hotărâte vor suporta rigorile legii, a spus, printre altele, Klaus Iohannis.