Klaus Iohannis, cu peschesul la Casa Alba

Curios lucru. Klaus Iohannis a avut o discutie cu ziaristii care urmeaza sa- insoteasca in vizita oficiala pe care o intreprinde in Statele Unite la invitatia lui Donald Trump. Sa inteleg ca delegatia de presa este desemnata de Administratia Prezidentiala? Nu redactiile sunt cele care decid? Ocazie cu care le-a spus ce ispravi va face la Casa Alba. Iar una dintre realizari m-a lasat perplex. Se va ruga de Exxon, prin intermediul lui Donald Trump, sa inceapa degraba extractiile de gaze naturale din subsolul Marii Negre. Pentru ca astfel Romania sa devina independenta energetic. Este scamatoria maxima. Zidul de care se poate lovi Ponta la prezidentiale Am trait sa o vad si pe asta. Guvernul Roman ...