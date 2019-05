Klaus Iohannis da ordinul pentru PNL dupa europarlamentare: E timpul!

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Craiova, că după alegerile europarlamentare și referendumul din 26 mai, opoziția trebuie să se unească, iar PNL să vină cu nou concept pentru politica romaneasca.

„Politica romaneasca se va reconfigura dupa aceste alegeri. Umbla unii prin tara si zic ca nu ar conta ca nu se va intampla nimic. Tin sa va reamintesc ca si ultima data, in 2014, lucrurile au contat. Toate alegerile conteaza. Dupa alegerile din 2014 am hotarat sa candidez la prezidentiale. Acum dupa europarlamentare si referendum va deveni foarte clar ca romanii isi doresc altceva decat PSD si este timpul sa construim alta politica in Romania. E timpul ca opozitia parlamentara sa se adune. E timpul ca PNL sa isi ia rolul de mare partid de opozitie si sa vina cu un concept si eu ii voi sprijini”, a spus Klaus Iohannis”, a spus șeful statului.