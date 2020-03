Klaus Iohannis, de Ziua Politiei Romane: Dragi politisti, fiti vigilenti, fiti fermi in aplicarea legii si protejati-i pe cei care au nevoie de sprijin

Presedintele Klaus Iohannis, a transmis, miercuri, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei Romane in care le cere politistilor sa fie vigilenti, sa fie fermi in aplicarea legii si sa fie un model pentru oameni in aceasta perioada. Iohannis spune ca, desi inamicul este invizibil, lupta este una cat se poate de reala si trebuie sa fie castigata.

”Politia Romana este o institutie cu un rol esential in mentinerea ordinii publice si in garantarea sigurantei tuturor cetatenilor nostri. In aceasta perioada, care este una dintre cele mai dificile pe care le-a cunoscut Romania, dumneavoastra, dragi politisti, sunteti printre cei care aveti capacitatea de a contribui semnificativ la sustinerea eforturilor pentru ca tara noastra sa depaseasca cu bine momentele grele prin care trecem impreuna. Misiunea dumneavoastra este de a proteja oamenii si, in acelasi timp, de a asigura un climat social de echitate, echilibru, siguranta si de incredere”, a transmis, miercuri, Iohannis, de Ziua Politiei Romane.

Seful statului afirma ca ”in acest context dificil, aveti datoria morala sa fiti un exemplu de conduita si de responsabilitate pentru cetatenii in mijlocul carora va desfasurati activitatea si pe care ii serviti, sa faceti dovada increderii care v-a fost acordata si sa aplicati legea cu fermitate, dar si cu respect fata de demnitatea umana”.

”Indeplinindu-va indatoririle cu cinste, integritate si onestitate veti consolida sentimentul de siguranta de care cetatenii au atat de multa nevoie in aceste momente si veti fi de ajutor semenilor nostri. Dragi politisti, fiti vigilenti, fiti fermi in aplicarea legii si, in egala masura, protejati-i pe cei care au nevoie acum de sprijin! Chiar daca inamicul este unul invizibil, lupta este una cat se poate de reala si este o lupta pe care suntem obligati sa o castigam”, a mai spus Iohannis.

Seful statului le multumeste politistilor pentru implicare.

”Va multumesc pentru toate sacrificiile pe care le faceti in aceasta perioada, pentru profesionalism si curaj, si va transmit ganduri bune si sanatate, alaturi de multumiri, familiilor dumneavoastra pentru sprijinul si intelegerea acordate. La multi ani!”, a spus seful statului in incheiarea mesajului.

