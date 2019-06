Klaus Iohannis, declaratie de presa comuna cu presedintele Republicii Arabe Egipt - "Egiptul - unul dintre prietenii traditionali ai Romaniei"

Președintele României,, a susținut miercuri, 19 iunie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presă comună cu Președintele Republicii Arabe Egipt,Declarația completă a Președintelui României, Klaus Iohannis:„Bună ziua! Domnule Președinte, Onorați membri ai delegațiilor, Doamnelor și domnilor,Este o deosebită plăcere pentru mine să îl primesc astăzi în vizită oficială în România pe domnul Abdel Fattah El-Sisi, Președintele Republicii Arabe Egipt.Această vizită se înscrie în dialogul intens la nivel înalt pe care l-am avut în ultimul timp, fiind a treia noastră interacțiune în decurs de 6 luni – și sunt convins că acest ritm energic va stimula relația noastră bilaterală pe toate palierele relevante.După 113 ani de relații diplomatice, relația noastră este foarte solidă, Egiptul fiind unul dintre prietenii tradiționali ai României în regiunea Orientului Mijlociu și în Africa.În cadrul consultărilor de astăzi, am exprimat satisfacția pentru nivelul în creștere al schimburilor comerciale bilaterale, Egiptul fiind unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în regiune.De asemenea, am pledat pentru diversificarea comerțului și stimularea investițiilor reciproce în domenii precum IT, turism, energia, industria, construcțiile civile și infrastructura.Am exprimat convingerea că recenta rundă a Comitetului mixt de cooperare economică, științifică și tehnică, desfășurată la Cairo în februarie, acest an, a avut un rol important în dezvoltarea cooperării economice și sectoriale dintre țările noastre.Având în vedere faptul că, în prezent, România exercită Președinția Consiliului Uniunii Europene, iar Egiptul pe cea a Uniunii Africane, evidențierea priorităților, respectiv a realizărilor pe care le-am avut în cadrul acestor mandate a ocupat, firește, un loc important.România a fost întotdeauna - dintr-o perspectivă bilaterală și, în ultimii 12 ani, ca stat membru al Uniunii Europene - un prieten și un susținător al Egiptului, inclusiv prin sprijinirea implementării programelor Uniunii Europene de acordare de asistență.România sprijină cu tărie consolidarea parteneriatului Uniunea Europeană-Egipt în toate componentele sale. Acest parteneriat este important pentru stabilitatea și prosperitatea Mediteranei, a Orientului Mijlociu și a Africii, dar, evident, și a Europei.Salut, pe această cale, progresul înregistrat pe paliere importante ale cooperării dintre Uniunea Europeană și Egipt, precum dezvoltarea socio-economică, cercetarea științifică, energia, gestionarea migrației și combaterea terorismului.În cadrul discuțiilor de astăzi am avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la evoluțiile înregistrate într-o serie de dosare regionale. Atât România, cât și Egiptul sunt interesate de stabilizarea situațiilor de criză din Orientul Mijlociu și zonele de vecinătate ale ambelor țări, de combaterea terorismului, gestionarea fluxurilor migratorii, creșterea economică sustenabilă.Am exprimat profunda apreciere pentru eforturile întreprinse de Egipt și de domnul Președinte personal în vederea consolidării securității regionale, precum și pentru contribuția activă la gestionarea migrației.Egiptul are un rol important în regiune și, prin abordarea sa echilibrată față de provocările complexe din zonă, reprezintă un factor esențial moderator în Orientul Mijlociu și Africa.Vă mulțumesc, domnule Președinte, și vă rog să luați cuvântul!”Sursă foto: Administraţia Prezidenţială