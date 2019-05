Klaus Iohannis, declaratie de presa dupa primele rezultate exit-poll

Klaus Iohannis 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Klaus Iohannis sustine o declaratie de presa in aceasta seara dupa ce a fost dat publicitatii primele rezultate exit-poll. Iata principalele declaratii: Participarea este senzationala. Avem in jur de 50 la suta la eruoparlamentare, in jur de 40 la suta la referendum Ati dat un vot ferm, care nu poate fi ignorat de niciun politican din Romania. Referendumul a trecut cu brio. Ati votat clar si ferm pentru o politica corecta, pentru o justitie independenta, pentru o buna guvernare, pentru romani si Romania. Va multumesc pentru aceasta participare pentru referendumul pe care l-am convoicat. Am avut sprijin din partea unor partide politice. As mentiona sprijinul PNL.Si din partea USR PLUS Din pacate ...