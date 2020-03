Klaus Iohannis, declaratie de presa, dupa sedinta privind gestionarea epidemiei COVID - 19: Restrictiile devin obligatii“

Tocmai am încheiat o ședință de lucru, au participat premierul și alți miniștri Am evaluat situația care devine dinc e în ce mai complexă. Am discutat măsurile suplimentare care se cer luate. Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a îngrădi răspândirea infecției. Se vor introduce noi restricții de circulație.

Se vor introduce noi restricții de circulaței, ce a fost până acum o recomandare devine o obligație, după principiul stăm acasă. Oamenii pot ieși să meargă la serviciu, pentru cumpărături de alimente.



Se introduc măsuri de supraveghere electronică pentru persoanele în izolare. Am decis să folosim și armata. Va pune la dispoziție personal care va suplimenta forțele de ordine publică, jandarmerie și poliție.



Pentru a proteja persoanele peste 65 de ani, se introduc restricții speciale. Vor trebui să stea practic tot timpul acasă. Aceste restricții vor fi prelucrate azi într-o ordonanță militară care se va finaliza până la sfârșitul acestei zile, intră în vigoare de mâine, a anunțat Klaus Iohannis.