Klaus Iohannis, declaratie de presa la Cotroceni: Consider ca acest Summit NATO a fost o reusita si pentru Romania“

Președintele României, Klaus Iohannis, susține în aceste momente o declarație de presă, la Palatul Cotroceni, potrivit Administrației Prezidențiale."NATO a ajuns la 70 de ani, lucru notabil si este important sa subliniem ca aceast alianata a rezistat foarte bine timp de 70 de ani. Premierul britanic s-a intrebat retoric oare ce face ca aceasta alianta sa fie asa puternica. Si raspunsul a fost faptul ca statele membre sunt democratii consolidate.Am avut discutii la Summitul NATO despre impartirea corecta a obligatiilor, viitorul NATO si cateva probleme mai concrete. Le voi mentiona pe scurt. In primul rand, impartirea sarcinilor. Toata lumea a inteles și acceptat că este nevoie ca toata lumea saplateasca mai mult pentru aparare. Acea limita de 2% va fi atinsa de tot mai multi aliati. Acest lucru a fost clarificat si nu a dus la controverse. Am decis să solicitam secretarului general NATO să elaboreze liniile directoare ale unui proces de reflectie care va duce la o strategie. Aceste chestiuni au fost foarte mult speculate și pot spune ca NATO a implinit 70 de ani, este unita, puternica și are un viitor foarte bun.Am decis impreuna că si spatiul cosmic va face parte din preocuparea NATO pentru securitatea aliatilor. Au fost discutate chestiuni legate de spatiul Mării Negre dar si planuri de interventie pentru flancul estic. Consider ca acest Summit NATO a fost o reusita si pentru România. Noi ne-am atins obiectivele cu care am mers acolo", a declarat Klaus Iohannis.