Klaus Iohannis desființeaza PSD in raportul de activitate din timpul starii de urgența

Președintele Klaus Iohannis acuză, în raportul privind acțiunile sale în perioada stării de urgență, că fostele guvernări au promovat „clientelismul” și „incompetența” în funcțiile publice.

Șeful statului spune că este nevoie de reformarea administrației publice și de profesionalizarea funcției publice.

„Pandemia de COVID- 19 a reliefat, o data in plus, nevoia reformelor coerente, a reconstructiei institutionale si a restabilirii increderii cetatenilor in institutiile statului, astfel incât serviciile publice sa fie eficiente, transparente si predictibile. Aceasta criza sanitara a demonstrat cat de importanta este competenta in sistemul public si cat de stringenta este nevoia de profesionisti la toate nivelurile administratiei publice si in toate sectoarele de activitate. Reforma administraiei nu se poate realiza fara o reforma a functiei publice, fara profesionalizare si cu ignorarea criteriilor meritocratice de selectie si promovare. Clientelismul si incompetenta din marile sisteme publice, promovate intens de guvernarile anterioare, reprezinta un risc major pentru buna functionare a statului.

Românii au devenit tot mai interesati sa participe la procesul de elaborare a deciziilor si sunt tot mai implicati in viata comunitatilor in care traiesc pentru ca isi doresc institutii performante si eficiente, dar si oameni politici si lideri care sa serveasca interesul public, atasati valorii integritatii functiei publice. Este nevoie, asadar, de profesionalism si de promovarea specialistilor care sa asigure eficienta institutiilor publice”, scrie în Raport.

Documentul integral aici.