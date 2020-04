Klaus Iohannis, despre achizitiile suspecte facute de Guvernul Orban: 'Am solicitat clarificari pana la ultima centima' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis reacţionează la suspiciunile de corupţie legate de achiziţiile făcute de Guvernul Orban, suspiciuni prezentate şi de publicaţia americană The Washington Post.

"Am discutat din capul locului aceste chestiuni. Acolo unde s-au făcut achiziţii directe am solicitat atenţie maximă. Nu peste tot s-au putut face achiziţii la preţul de dinainte de criză. Dar acolo unde au existat semne de întrebare am solicitat clarificări până la ultima centimă", a precizat Iohannis, referindu-se şi la firma din Giurgiu specializată în vânzarea de tutun şi alcool, de la care Guvernul a cumpărat măşti de protecţie în valoare de milioane de euro.