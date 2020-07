Klaus Iohannis,despre clasarea dosarului 10 august : Sunt de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, intrebat despre clasarea dosarului violentelor din 10 august 2018, ca are foarte mare incredere in sistemul de justitie din Romania si s-a luptat ca "niciun politician sa nu se amestece in dosare, nici presedintele" . El a spus, insa, ca personal, ca si multi alti romani, este de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda in aceasta speta.