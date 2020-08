Klaus Iohannis, despre dosarul 10 august: E destul de rau ca cercetarile dureaza atat de mult

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că este „destul de rău” că „durează atât de mult” cercetările judiciare în cazul violențelor din 10 august.

Întrebat dacă numirea Georgianei Hossu la șefia DIICOT a fost o greșeală, în contextul în care dosarul DIICOT a fost clasat parțial și apoi redeschis, șeful statului a spus: „Dati-mi voie sa constat ca dosarul a fost intors pentru cercetari mai aprofundate, ceea ce este un lucru bun. Mai mult la aceasta speta nu am ce sa spun”.

„Daca as putea sa dau timpul inapoi as prefera sa nu exista acea guvernare PSD sa-i bata si gazeze pe romani, dar s-a intamplat. Important este sa se faca lumina. Si daca dureaza mai mult este destul de rau ca dureaza atat de mult, dar important pentru mine este ca adevaratii vinovati sa fie trasi la raspundere si asta se va intampla. Am incredere in justitie”, a mai spus Iohannis.