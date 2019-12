Klaus Iohannis, despre Revoluția din Decembrie '89: 'Justiția trebuie sa stabileasca adevarul și sa-i traga la raspundere pe cei vinovați!'

Klaus Iohannis a declarat, luni,că la 30 de la Revoluție, nu a fost aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989. ”Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiția română”, a mai spus el, potrivit Mediafax.

”După 1990, au existat diferite inițiative prin care a fost onorată memoria celor care și-au dat viața în Decembrie 1989. S-au denumit străzi, s-au construit monumente de for public, s-au organizat evenimente de comemorare. Cu un singur lucru am rămas însă datori – nu am aflat adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în timpul revoltei anticomuniste din 1989. Jertfa și sacrificiul românilor care au stat, cu piepturile goale, în fața gloanțelor, a tancurilor și a celor mai îngrozitoare forme de tortură nu pot rămâne fără răspunsurile la întrebările fundamentale care vizează Revoluția. Statul român a întârziat nepermis de mult aflarea adevărului, iar aceasta este o piatră de încercare pentru justiția română. Aflarea adevărului reprezintă o necesitate pentru victime și urmașii lor, pentru români, pentru viitorul nostru comun”, a declarat președintele Klaus Iohannis în discursul pe care l-a ținut la ședința solemnă a Parlamentului.

Potrivit șefului statului, o democrație veritabilă este construită pe bazele adevărului și ale dreptății, iar această ”restanță majoră a justiției române reprezintă o fantomă care ne va urmări pe toți multă vreme de acum încolo”.

”Așadar, Justiția trebuie să stabilească adevărul și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați!

Vezi și: Prim-ministrul Orban face anunţul aşteptat: Legea bugetului de stat, prin angajarea răspunderii Guvernului dacă PSD nu face pe placul PNL

Veți fi de acord cu mine că o țară construită pe sacrificiul eroilor și al martirilor români, care a îmbrățișat valorile statului de drept, o țară membră a Uniunii Europene și a NATO, care a ales calea democrației liberale, nu poate fi indiferentă la crimele și abuzurile comise de regimul comunist în Decembrie 1989. Comunismul a reprezentat chintesența răului absolut, iar eliberarea din ghearele unei conduceri criminale a fost posibilă doar prin revolta din Decembrie 1989. Toți acei români care s-au ridicat la luptă, începând cu 16 Decembrie ‘89, mai întâi în Timișoara și apoi în celelalte orașe din țară, au avut credința că regimul care i-a aruncat în minciună, întuneric și frică poate fi învins, iar democrația poate fi cucerită într-un mod categoric. Valorile pentru care ei au luptat sunt temelia societății noastre, în care oricine poate exprima opinii diferite referitoare la trecut, prezent ori viitor. Această libertate însă nu poate să ducă în derizoriu adevărul”, a adăugat Iohannis.

El a mai spus că niciun partid politic, niciun grup, nicio entitate și niciun român nu au dreptul să nege existența acestui ”eveniment cardinal pentru devenirea democratică a României”.

”În calitate de Președinte al României, resping cu fermitate orice opinie care pune sub semnul întrebării existența unei revoluții anticomuniste, plătite cu jertfă de sânge, pentru libertate și democrație, în Decembrie 1989”, a mai afirmat șeful statului.