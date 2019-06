Klaus Iohannis, despre situatia din Republica Moldova: Fortele politice trebuie sa manifeste calm si retinere in aceasta perioada

klaus iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fata de scandalul politic din Republica Moldova, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, adreseaza tuturor fortelor politice din aceasta tara un apel ferm pentru respectarea democratiei si a statului de drept. ”Stabilitatea Republicii Moldova este esentiala pentru continuarea parcursului european al acestui stat, care s-a angajat sa duca la indeplinire un amplu proces de reforme, inclusiv in ceea ce priveste statul de drept si buna guvernare, in conformitate cu angajamentul sau fata de Uniunea Europeana, in baza Acordului de Asociere. Aceasta situatie de criza poate fi rezolvata in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova doar prin dialogul responsabil al tuturor fortelor politice, care treb ...