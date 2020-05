Klaus Iohannis: Din 1 iunie se redeschid terasele. Se merge la plaja. Se reiau spectacolele. Gata cu declaratiile. Despre examenele elevilor

Preşedintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de la ora 15.15, la Cotroceni, la finalul ședinței cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat şi cu miniştrii de Interne, Educaţiei, Sănătăţii, Economiei, Apărării şi Justiţiei, pe tema gestionării pandemiei de coronavirus.Ședința a avut loc în contextul în care autoritățile au anunțat că de la 1 iunie ar putea fi luate noi măsuri de relaxare a restricțiilor, una dintre acestea fiind redeschiderea teraselor. Am avut o ședință destul de lungă, am analizat ce măsuri se impun Avem și azi aproepe 200 de cazuri noi, aproape 200 de oameni la ATI, nu putem vorbi de o reducere semnificativă În continuare, deci, atenție, atenție, atenție Din 1 iunie câteva activități interzise redevin posibile: se redeschid terasalele Vor fi reguli speciale, cu maxim 4 persoane la o masă Se va putea merge la plajă, dar și aici cu păstrarea distanței Se reia transportul internațional rutier și feroviar Devin posibile spectacolele în aer liber, cu maxim 500 de spectatori Deplasările între localități vor fi libere, fără declarație Se reiau activitățile sportive - competițiile în aer liber, mai puțin pentru sporturile de contact Examenele naționale: Vor avea loc fizic, așa cum au fost planificate și anunțate Din 15 iunie - Evaluarea Națională, apoi examenele de bacalaureat E posibil să fie copii care să fie atunci bolnavi sau să se constate atunci că au febră și nu pot intra. Am considerat că trebuie o soluție Pentru Evaluarea Națională, pentru copiii găsiți cu febră la intrarea în școală sau izolați acasă, pentru motive medicale și de carantină, se organizează o a doua sesiune din 29 iunie Și pentru bacalaureat va fi o a doua sesiune, în august, așa cum era organizată în mod obișnuit Cu toții vom reuși să depășim cu bine acestă perioadă dacă vom respecta distanțarea fizică, ne vom spăla pe mâini