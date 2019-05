Klaus Iohannis, discurs despre independența justiției, la Iași: De doi ani și jumatate, PSD indoaie legile. Unii sunt condamnați, alții au procurorii pe urme

Klaus Iohannis a avut un discurs despre independenta justitiei, la Iași, la mitingul PNL, acuzând PSD că schimbă legile în interesul unor politicieni.

"Avem niste infractori care s-au cocotat taman in varful statului. Asa ceva nu se poate. Eu imi doresc in Romania lucruri simple, de exemplu o justitie dreapta, independenta, asta ne dorim, nu vrem nimic complicat, doar ca ei nu isi doresc acest lucru ca au mici probleme. Unii sunt un pic condamnati penal, altii au procurorii pe urmele lor si ce s-au gandit - sa ne cocotam in fruntea statului si sa indoim legile. E trist, dar adevarat. Asta face PSD-ul de 2 ani si jumatate, îndoaie legile , nu pentru voi, ci pentru ei, ca sa scape ei. (..) Daca pierdem independenta justitiei, justitia dreapta pierdem si sansa pentru autostrazi, spitale, de a avea gradinite si scoli bune pentru copiii nostri. Atunci începem sa pierdem bani si in definitiv daca ii lasam pe ei sa ne strice tara la urma nu vor plati ei, vom plati noi, romanii vor plati. Nu putem folosi aceleasi metode, fiindca noi nu suntem hoti, suntem romani", a spus Klaus Iohannis la mitingul PNL de la Iasi.

Citeste si Ceremonia care l-a înfuriat pe liderul UDMR, amânată: Nu doresc să fac o inaugurare în campania electorală