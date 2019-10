Klaus Iohannis: Dupa 30 de ani, abia acum incepem sa scapam de comunism. Ce ne-a tinut in urma este PSD-ul

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la un miting electoral in judetul Dambovita, ca la 30 de ani de la Revolutie "vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, ce ne-a tinut ca si cum am fi avut o piatra de moara legata de gat este PSD-ul".