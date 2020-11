Klaus Iohannis, dupa depașirea pragului de 10.000 de infectari: Efectele noilor restricții se vor vedea peste doua-trei saptamani

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Baia Mare (Maramureș), după ce în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 10.260 de noi cazuri de coronavirus în România, că noile restricții care vor intra de luni în vigoare vor duce la încetinirea răspândirii pandemiei, dar că rezultatele se vor vedea abia „peste două-trei săptămâni”.

„Pandemia, din păcate, este o ingrijorare din ce in ce mai mare pentru noi. Ati vazut datele, din pacate azi am trecut efectiv de 10.000 de persoane nou infectate. Am prevazut aceasta situatie inca de aseara. Impreuna cu Guvernul am decis noi masuri care au fost bine gandite, masuri ferme care vor fi aplicate incepand de luni, masuri gandite pentru a incetini semnificativ extinderea pandemiei. Sunt masuri care cu siguranta vor duce la o incetinire a raspandirii virusului, masuri care ne afecteaza pe toti, dar in astfel de circumstante trebuie sa fim uniti, toti romanii trebuie sa fim o echipa si in final sa trecem cu bine peste aceasta pandemie. Multe din masurile care au fost decise ieri au fost asteptate de fapt si pot sa va asigur ca toate aceste masuri au fost discutate cu experti si asteptam primele rezultate abia peste doua sau trei saptamani. Toate aceste masuri care vor fi puse in practica sunt masuri care necesita un timp suficient de lung pentru a produce rezultate”, a declarat Klaus Iohannis.

Un număr de 10.260 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 38.389 de teste la nivel naţional, informează, vineri, Grupul de Comunicare Strategică.