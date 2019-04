Klaus Iohannis, dupa moartea copilului cazut intr-o fosa septica: Dureros si revoltator

Presedintele Klaus Iohannis considera "dureroasa si revoltatoare" tragedia recenta din judetul Iasi in care un copil de 3 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut in fosa septica din curtea unei scoli, seful statului subliniind ca este imperativ ca toate unitatile de invatamant sa aiba avize sanitare, autorizatii de functionare si sa fie sigure, Guvernul avand obligatia ca toate acestea sa fie realizate in regim de urgenta.