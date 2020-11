Klaus Iohannis: Epidemia de Covid-19 poate fi tinuta sub control prin carantinare

Un foarte bun exemplu de adaptare la nevoile din ce în ce mai mari de terapie intensivă este ansamblul modular instalat în incinta Institutului Clinic Fundeni, un complex pe care l-am vizitat chiar la început, când am intrat aici, în spital.



Am ținut să vin astăzi aici pentru a le transmite direct medicilor de terapie intensivă că efortul lor este apreciat și, cel mai important, salvează vieți. La inițiativa acestor medici dedicați muncii lor, a fost amenajat acest spațiu cu multiplă utilitate, atât de triaj pentru pacienții aflați în stare critică, infectați cu SARS-CoV-2, în așteptarea rezultatului testării, cât și de tratament pentru pacienții în stare gravă, în condițiile creșterii necesarului de locuri la ATI. Containerul este dotat cu toată aparatura necesară - vorbim de paturi, ventilatoare și injectomate - și are, la acest moment, toate avizele necesare funcționării, fiind deservit de medicii Spitalului Fundeni, pe care îi felicit pentru că au făcut posibil să avem un astfel de spațiu. Am vizitat și sistemul modular dedicat copiilor incluși în programul de oncologie, care, de asemenea, este dotat la standarde competitive și de siguranță împotriva infectării cu noul coronavirus. Este complexul pe care îl vedeți în spatele meu. Acest centru cu paturi de spitalizare de zi este rezultatul unei colaborări între spitalul public, organizații neguvernamentale și mediul privat. Iată cât de multe lucruri se pot face printr-un parteneriat autentic și sunt convins că vom vedea tot mai des astfel de inițiative de succes. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care sprijină activitatea medicilor în aceste condiții grele de pandemie, a mai transmis preşedintele.